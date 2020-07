Bayram öncesi uzmanlar uyardı! Eti bu şekilde tüketmek bakteri üretir

"MESAFENİZİ MUTLAKA KORUYUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da önemle altın çizdiği gibi "Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini" söyleyen Özyaral sözlerine şöyle devam etti: "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonucunda ülkemizde vaka sayıları aynı seyirde devam etmektedir. Kurban Bayramı'nda ülkece çok daha fazla titiz davranmamız gerekiyor. Özellikle 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın, kronik hastalığı olanların, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla dikkat etmeliyiz."

"KURBAN ETİNİ DİNLENDİRMEDEN YEMEYİN!"

Kesilen kurbanların doğru tüketilmesi ile ilgili önemli bilgi veren Prof. Dr. Oğuz Özyaral şunlara dikkat çekti; "Alışıldığı üzere kurban kesilir kesilmez o günkü yemeğe yetiştirilmeye çalışılır. Ancak kurban kesilir kesilmez et tüketilmemelidir. Kesim sonrası kurbanın kanının akması için serin bir yerde en az bir saat kadar asılı tutulması veya buz dolu bir kap ya da poşette 15-20 dakika kadar bekletilmesi gerekir. Böylece hem et dinlenir, damarlardaki pıhtı birikimine neden olacak kan dışarı atılmış olur hem de kasılan et gevşer, kendini salar ve sertliği gider. Eğer etinizi buzdolabınıza kaldıracaksanız o zaman tek kullanımlık porsiyonlar halinde poşetlemelisiniz. Uzun süreli derin dondurucuya konulacak parçalar tek kullanımlık büyüklükte olmak zorundadır. Asla çözünen et ikinciye dondurulmaz. Havanın sıcak olduğunu unutmayın. Poşet içinde hava almadan birkaç saat bekleyen et bile bozulabilir."