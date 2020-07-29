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    • 29.07.2020 10:49
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    , nasıl yapılır? yemeği hangi ülkeye ait?

    TV8’in sevilen yarışması Masterchef Türkiye’de dün akşam yemeği yapıldı ve gündem konusu oldu. , nasıl yapılır? Sorularının yanıtları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Hem görünüşü hem de lezzeti çok güzel olan ? Araştırımaları da sürüyor. Sizler için pratik hazırlanan Taco tarfini derledik.

    Taco nedir, nasıl yapılır? Taco yemeği hangi ülkeye ait?

    Özellikle ev hanımları sofralarına farklı bir lezzet katmak istediği için Masterchef Türkiye'de dün akşam gördükleri Taco yemeğinin tarifini merak ediyor ve araştırıyor. Meksika yöresine ait olan Taco yemeğinin hem pratik hem de lezzetli olan tarifini sizler için derledik. İster ailenize isterseniz de misafirlerinize kolayca hazırlayarak sunabilirsiniz.

    Malzemeler:

    8 taco kabuğu veya küçük yuvarlak lavaş
    1 su bardağı meksika fasulyesi
    1/2 (yarım) su bardağı mısır tanesi
    300 gr kıyma
    2-3 yemek zeytinyağı
    1 domates

    4 yaprak kıvırcık1/2 (yarım) kırmızı soğan
    1 yemek kaşığı salça
    Tuz
    4 yemek yoğurt veya krem peynir

    Yapılışı:
    Kıymayı pişirip salçayı ekleyip kavuyoruz. Fasulye, mısırı ve baharatları ekleyip suyunu çekene kadar pişiriyoruz. İçine koymak için domatesleri, soğanları küçük küçük küp şeklinde kesiyoruz. Kıvırcığı da ince şekilde kesiyoruz. Taco kabuklarını veya lavaşları mikrodalgada yada tavada ısıtıyoruz. Normalde içine taco sosu koyuyorlar ama ben sevmediğimden yoğurt koymayı tercih ediyorum. İstediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Afiyet olsun.
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