Taco nedir, nasıl yapılır? Taco yemeği hangi ülkeye ait?

Özellikle ev hanımları sofralarına farklı bir lezzet katmak istediği için Masterchef Türkiye'de dün akşam gördükleri Taco yemeğinin tarifini merak ediyor ve araştırıyor. Meksika yöresine ait olan Taco yemeğinin hem pratik hem de lezzetli olan tarifini sizler için derledik. İster ailenize isterseniz de misafirlerinize kolayca hazırlayarak sunabilirsiniz.