Gebze sular ne zaman gelecek? 29 Temmuz Gebze su kesintisi hangi mahallelerde?

29 Temmuz Gebze sular ne zaman gelecek? Gebze su kesintisi nerelerde? Gebze'de yaşayan vatandaşlar 12 saate varan su kesintisiyle karşılaştı. 2 gündür devam eden kesinti sebebiyle Gebze sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İSU Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, su kesintisinin, isale hattında yapılması meydana gelen arıza nedeniyle bakım ve onarım çalışması yapılmak amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

GEBZE SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI!

Yapılan açıklamada "Gebze ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılayan 1200'lük CTP Ana İsale Hattı üzerinde arıza meydana gelmiştir. Arızanın giderilmesi için 28 Temmuz Salı günü saat 23:00 (Bu gece) ile 29 Temmuz Çarşamba günü saat 11:00 (Yarın) arası bakım onarım çalışması yapılacaktır. Çalışma nedeniyle belirtilen saatler arasında olmak üzere 12 saat süreyle planlı olarak su kesintisi yapılacaktır. Bu süre zarfında Arapçeşme Mahallesinin bir kısmı, Sultan Orhan, Hacı Halil, Osman Yılmaz, Tatlıkuyu, Barış, Muallimköy ve Tavşanlı Mahalleleri'nin tamamına su verilemeyecektir. Su kesintisinden etkilenecek olan mahallelerde bulunan abonelerin, gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Yapılacak çalışma nedeniyle oluşan su kesintisine karşı abonelerimiz ve vatandaşlarımızın anlayışları için teşekkür ederiz." denildi.