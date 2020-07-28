Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.07.2020 14:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2020 14:57
    ABONE OL

    Akdeniz'de yeni görevine hazırlanıyor!

    açıklarında iki haftadır bekleyişini sürdüren '', dün gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demir attı.'Oruç Reis', 'de yeni bir faaliyeti için görev bekliyor.

    Yunanı kudurtan Oruç Reis yeni görevine hazırlanıyor!

    'de faaliyetinde bulunmak için görev bekleyen gemisi, 2 hafta süren Akdeniz açıklarındaki bekleyişinin ardından, dün gece yarısı Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirledi. Daha önce ve Marmara'da sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan gemi, bir süredir Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor. Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev bekliyor.

    Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetinde bulunacak olan Oruç Reis, yeni görevine hazırlanıyor. Daha önce Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan Oruç Reis, o tarihten bu yana Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor.

    Antalya Limanı mendirek sahası dışındaki rıhtıma bir süre önce demirleyen sismik arama gemisinin, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlaması bekleniyor. Oruç Reis gemisine dün sabah saatlerinde vinç yardımıyla yük bindirildi.

    86 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis'te 55 personel görev yapıyor. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, görev verilmesi halinde Akdeniz'de özellikle Meis Adası güneyinde denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek.

    Haberler Ekonomi Oruç Reis Akdeniz'de yeni görevine hazırlanıyor!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri