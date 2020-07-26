Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.07.2020 15:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2020 15:21
    ABONE OL

    Son dakika: MSB'den 'da Türk bayrağına yapılan alçak saldırıya çok sert tepki: Kirli eller kırılır

    Son dakika haberine göre , 'da Türk bayrağına yapılan alçak saldırıyla ilgili çok sert bir mesaj yayınladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır." ifadesine yer verildi.

    Türk bayrağına yapılan alçak saldırıya çok sert tepki

    (MSB), 'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı ve lanetledi.

    MSB, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:
    "Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."

    Haberler Güncel Son dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağına yapılan alçak saldırıya çok sert tepki: Kirli eller kırılır
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri