Çiftin 11 Nisan 2019'daki nikahını da seçimi kazanıp Elmalı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Halil Öztürk kıydı. Öztürk, makam şoförü yaptığı Tilki'nin eşiyle yasak ilişki yaşamaya başladı. İhanete uğradığını anlayan koca, skandalı noter aracılığıyla gönderdiği istifa dilekçesinde anlattı. Şu açıklamayı yaptı: Çok üzgünüm. Boşanmak ve ikisinden de adalet önünde hesap sormak istiyorum. Bu yaşıma kadar namusu ve onuruyla yaşamış, ekmeğini kazanmanın derdinde olan biriyim."



Halil Öztürk ile Sümeyra Ballı'nın whatsapp konuşmaları dava dosyasına girdi.

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