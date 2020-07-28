Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra ile ilişkiye girdi. Nikahını kıydığı çiftin evliliğini bitirdi.
Skandal buluşmanın görüntülerini ise TAKVİM ele geçirdi.
AŞK-I MONTAJ
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, şoförünün karısı Sümeyra Ballı ile aşk yaşadı.
Skandal ortaya çıkınca da iddiaları yalanladı: İftira atıyorlar. Hepsi montaj!
Halil Öztürk, aşkı yalanladı.
Ancak mesajlar, ilişkinin en büyük kanıtıydı.
Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşk skandalı gündemi sarstı! İddiaya göre İYİ Parti'li Halil Öztürk, 2019'da nikahını kıydığı ve makam şoförü yaptığı Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Ballı'ya gönlünü kaptırdı! Makam şoförünün noter aracılığıyla gönderdiği istifa dilekçesiyle ilişki gün yüzüne çıktı.
TAKVİM'e konuşan Sümeyra Ballı, eşini suçladı. "Ahmet Tilki, Öztürk'ten 1 milyon lira para istemiş" açıklamasını yaptı. Başkan Öztürk ise Tilki'nin eşiyle birlikte kendisine iftira attığını açıkladı. "Hepsi montaj" savunması yaptı. Ancak Ballı ile Öztürk'ün buluştukları güne dair kamera kayıtları ortaya çıktı. Sosyal medya yıkıldı: Hani montajdı!