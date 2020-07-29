Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınında vaka artışının en çok görüldüğü iller arasında gösterdiği Gaziantep'te, Vali Davut Gül basın toplantısı düzenledi. Salgının önlenmesi ve vaka sayılarının azalması için vatandaşın kendisini disipline etmesi gerektiğini dile getiren Vali Gül, insanları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

'YAYILMA NEDENİ; KÜÇÜK EVLERDE KALABALIK AİLELER'

Gaziantep'in şehirleşme ve eğitim ile ilgili sıkıntısı olduğunu ifade eden Vali Gül, "Bu sorunlar bugün karşımıza çıkıyor. Şehirleşme sorunuyla ilgili şunu görüyoruz; 70-80 metrekare evlerde 8-10 kişilik aileler yaşıyor. Pandeminin yayılmasında, artmasında bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Gaziantep için uzmanların bunu araştırması lazım" dedi.