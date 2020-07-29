WhatsApp yasaklandı mı? WhatsApp kalkıyor mu? Kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı nedir?

WhatsApp yasağı nedir? WhatsApp yasaklandı mı? WhatsApp kalkıyor mu? Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi ile sosyal ağ sağlayıcıları yeniden düzenlenecek. Birçok sosyal ağa erişime varan yasaklar gelebilecek. Kamu çalışanlarının bazı programları kullanmasına da sınırlama getirildi. Peki, kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı nedir?

WHATSAPP YASAĞI NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kamu için hazırlanan ve bilgi sistemlerindeki tedbirlerin uygulanması zorunlu olan güvenlik rehberinde yerli sistemlere geçiş önceliği istendi. Rehberde, WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine yerli mesajlaşma programlarının kullanılması zorunluluk haline getirildi.