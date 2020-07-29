WhatsApp yasaklandı mı? WhatsApp kalkıyor mu? Kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı nedir?

WhatsApp yasağı nedir? WhatsApp yasaklandı mı? WhatsApp kalkıyor mu? Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi ile sosyal ağ sağlayıcıları yeniden düzenlenecek. Birçok sosyal ağa erişime varan yasaklar gelebilecek. Kamu çalışanlarının bazı programları kullanmasına da sınırlama getirildi. Peki, kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı nedir?
WHATSAPP YASAĞI NEDİR?
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kamu için hazırlanan ve bilgi sistemlerindeki tedbirlerin uygulanması zorunlu olan güvenlik rehberinde yerli sistemlere geçiş önceliği istendi. Rehberde, WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine yerli mesajlaşma programlarının kullanılması zorunluluk haline getirildi.
Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, kamu personeli özel hayatında bu programları kullanabilecek, ancak kurumsal işlemlerde kullanmayacak.
Kamuda "bilmesi gerekenler prensibi" ile evraklara ulaşımın hedeflendiği rehberle tüm kamu kurumlarında siber saldırıların engellenmesi, bilgi sızdırılmasının kontrolünün sağlanması hedefleniyor.
ÖZEL HAYATTA WHATSAPP YASAĞI VAR MI?
WhatsApp ve Telegram gibi programlar için alınan karar sadece kurumsal işlemleri kapsıyor.
KAMU ÇALIŞANLARI NE YAPACAK?
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla başlattığı çalışmayı tamamlayarak, "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi" yayımladı. Rehberle "Yerli ve milli ürün kullanımının teşvik edilmesi", "Mükerrer çalışmaların ve yatırımların önüne geçilmesi", "Güvenlik tedbirlerinin üç seviyeli olacak şekilde derecelendirilmesi", "Güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenebilmesi" gibi 12 başlıkta hedefler ortaya konuldu.
Rehberde kurumsal haberleşme amacıyla WhatsApp ve benzeri yabancı mesajlaşma uygulamaları yerine sunucuları kurum kontrolünde olan mesajlaşma uygulamalarının kullanılması da istendi. Rehberde, "Kurumun kendine ait bir haberleşme uygulaması yoksa mesajlaşma amacıyla sunucuları yurt içinde bulunan yerli ve milli uygulamalar tercih edilmelidir. Mevzuatta kodlu veya kriptolu haberleşmeye yetkilendirilmiş kurumlar tarafından geliştirilen yerli mobil uygulamalar hariç olmak üzere mobil uygulamalar üzerinden gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmamalıdır" denildi.
UZAKTAN BAĞLANMA İÇİN YENİ ÖNERİ
Kuruma uzaktan bağlanacak cihazların; zararlı yazılımdan korunma, işletim sistemi ve uygulama güncelliği gibi hususlarda denetimden geçirilmesi de istenirken kurum politikalarına uygunluğu güvenli uzaktan bağlantı sağlayan sistemler üzerinden kontrol edilmesi belirtildi.
Parola giriş alanlarının uzun ve karmaşık olması istenirken rehberde, "Parola cümle kullanımına izin vermeli ya da teşvik etmelidir. Kurumlar güvenlik gereksinimlerine göre parola politikası belirlemelidir. Ayrıca parolalar için bir en uzun geçerlilik süresi tanımlanmış olmalıdır. Değişen parola fonksiyonu eski parolayı, yeni parolayı ve bir parola onayını kapsamalıdır" denildi.