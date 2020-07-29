Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı şantiyelerinde incelemelerde bulunarak, "Büyük ve öz verili bir çalışma var bu iş bitecek inşallah. Yani az kaldı. Biz tünelin ucundaki ışığı gördük. Hedefimize hızla devam ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Kırıkkale Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerde Bakan Karaismailoğlu'na, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve şantiye yetkilileri eşlik etti.

Şantiye de incelemelerde bulunduktan sonra yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalışmaların 22 tane proje ile yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, projelerin bir an önce bitmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.