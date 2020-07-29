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    • 29.07.2020 20:34
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    İletişim Başkanlığı’ndan “”na özel

    Restorasyon çalışmalarının ardından açılışı dün tarafından gerçekleştirilen na özel , "Anadolu'nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor" mesajıyla ziyaretçileri karşılıyor.

    “Sümela Manastırı”na özel internet sitesi açıldı

    Restorasyon çalışmalarının ardından açılışı dün tarafından gerçekleştirilen na özel , "Anadolu'nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor" mesajıyla ziyaretçileri karşılıyor.

    Sümela Manastırı'nın tarihi, mimarisi, restorasyon çalışmalarına ilişkin detayların yer aldığı internet sitesinde bir de fotoğraf galerisi bulunuyor.

    İletişim Başkanı Prof. Dr. , Twitter hesabından siteye ilişkin yaptığı açıklamada, "Sümela Manastırı'nı restorasyondan sonra yeniden ziyarete açarak Anadolumuzun kadim kültürünü yaşatma yolunda büyük bir adım daha attık. Sümela'nın tarihine, mimarisine ve birbirinden güzel fotoğraflarına sumela.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel İletişim Başkanlığı’ndan “Sümela Manastırı”na özel internet sitesi
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