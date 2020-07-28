'FOTONİK' ÖĞRENCİ BEKLİYOR

Prof. Dr. Canan Varlıklı (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü Başkanı): Fotonik; fizik, kimya, elektrik, elektronik ve malzeme bilimleri disiplinlerinin; ışıl bilimiyle mühendisliği üzerine birlikte çalıştığı bir bölüm. Işığı algılayan, oluşturan, etkileyen malzeme, aygıt ve sistemler genel ilgi alanı. 2015'te 'UNESCO Dünya Işık Yılı'nda lisansüstü programı açtık. Bu yıl lisans olarak ilk kez öğrenci alacağız. Öğretim kadrosunda farklı disiplinlerden bir araya gelen akademisyenler var. Mezunlar, uzmanlaşma alanlarına göre sağlık, savunma, enerji, aydınlatma ve iletişim gibi sektörlerde; AR-GE faaliyeti yürüten, üretim yapan, hizmet veren kamu, özel, ulusal, uluslararası kuruluşlarda iş bulabilecek. Henüz bilinen bir alan değil. Ancak istihdam konusunda herhangi bir kaygımız yok. Nano-teknoloji evrimiyle ışık bu anlamda pek çok başka teknolojinin içinde yer alan bir olgu oldu.

HEM İŞLETME HEM ZİRAAT

Dr. Öğr. Üyesi Sanem Argın (Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölüm Başkanı): Gelişmiş ülkelerin seviyesine gelebilmek için sadece işletmeci veya ziraat mühendisi olmak yeterli değil. Bu nedenle ikisini de kapsayan bir ders programı oluşturduk. Yurtdışındaki yeni tarım ve sulama modellerini, kârlı ürünleri takip edebilmek için bölümümüz İngilizce. En büyük farklılıklardan biri de bilişim sistemleriyle ilgili dersler olması. Çağa uyum sağlayabilmek için bilişimin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Mezunlar, tarım alanında işletme, ithalat ve ihracat yapan her türlü kurumda çalışabilecek. İstihdam kaygımız yok. Toplam dört staj ile işin nasıl yapıldığını yerinde görebilecekler. Yurtdışındaki bazı okullarla anlaşma sürecindeyiz. Olursa öğrencilerimiz hem yurtdışındaki okullarda hem de yurtiçindeki firmalarda deneyim kazanacak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANLARI

Öğr. Görevlisi Şenay Kocakoyun Aydoğan (Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü): Bilgisayar programcılığıyla eş zamanlı yürütülen ve alt alanı olan bir bölüm, çok revaçta. Amacımız oluşturulan bilgiyi korumak. Bilginin üretilmesi çok kolaylaştı ancak saklama ve güvenlik konusunda eksiklikler var. Yeni neslin ilgisi de bu alana yöneliyor. Öğrenciler eğitim sürecinde zorunlu staj yapacak. Mezunlar yazılım ve bilgi işlem firmalarında, elektronik ticaret yapan, çok kullanıcılı bilgisayar sistemi olan ve diğer bilgisayar ağıyla uzaktan eğitim veren kuruluşlarda çalışabilecek. Sistem güvenliği uzmanı, bilgi işlem uzmanı, sistem destek uzmanı, sistemli ağ danışmanı ve programcısı olarak görev alabilecekler. Bu alanda uzman açığı var. Ayrıca bilgisayar, fizik, endüstri ve yazılım mühendislikleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği gibi bölümlere de dikey geçiş yapabilecekler.

HİBRİD TEKNOLOJİSİ

Öğr. Görevlisi Emre Altınkaya (Bilecik Şeyh Edabali Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü): Otomotivde en çok ilgi çeken teknolojilerden biri de hibrid ve elektrikli araçlar. Bölümümüzün amacı ihtiyaç duyulan yeterli teori ve beceriye sahip nitelikte ara eleman yetiştirmek. Hibrid ve elektrikli araçlar disiplinlerarası bir bölüm. Bu nedenle üniversitemizde bilgisayar, temel bilimler, elektrik, elektronik, programlanabilen mantık denetleyici, motor ayarları laboratuvarları, içten yanmalı motorlar için de benzin ve dizel motorları atölyesi var. Okulda elektrik dolum ünitesi de mevcut. Öğrenciler, tüm otomotiv fabrikalarında ve şarj ünitelerinin yapımını veya bakımını üstlenen kuruluşlarda staj imkânı bulabilecek. Mezunlarımız tekniker unvanıyla hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi araştırma enstitülerinin Ar-Ge departmanlarında, otomotiv fabrikalarında, şarj üniteleri ve istasyonlarıyla çalışma yapan endüstriyel kuruluşlarda görev alabilecek.