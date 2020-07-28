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    • 28.07.2020 12:18
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    Son dakika: 'nün yapılanmasına operasyon: 41 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığının 'nün sözde yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verdiği 68 kişiden 41'i yakalandı.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sözde yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 kişi yakalandı.

    Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün mahrem sivilleri ile sabit kontörlü hat veya ankesörlü telefonla iletişim kurdukları örgüte mensup askerlere yönelik soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda halen deşifre olmamış, aralarında emekli albayın da bulunduğu 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


    59'U ESKİ ASKERİ ÖĞRENCİ
    Savcılığın talimatı doğrultusunda 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6'sı aktif askeri personel, 59'u eski askeri öğrenci, 2'si özel sektörde çalışan ve biri emekli albay olmak üzere 68 şüpheliden 41'ini yakaladı.

    Henüz adreslerinde bulanamayan 27 şüpheliyi arama çalışamaları devam ediyor.

    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 şüpheli yakalandı
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