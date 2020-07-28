Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2 ve 4 yıllık üniversite kontenjanları ve taban puanları bir milyondan fazla aday tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere YKS tercih işlemleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Bu kapsamda adaylar tarafından heyecanla beklenen 2020 YKS tercih kılavuzu da yayımlandı. İşte 2 ve 4 yıllık üniversite puanları, YKS kontenjanları ve taban puanları kılavuzu

YKS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI KILAVUZU

ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Aşağıdaki link üzerinden tüm puanlara ulaşabilirsiniz.

2020-YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tablo 3'te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları yer almaktadır. Bu tablodaki programlara ek puanları ile yerleşme hakkı olan adaylar, kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C'de bulabileceklerdir.