Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2 ve 4 yıllık üniversite kontenjanları ve taban puanları bir milyondan fazla aday tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere YKS tercih işlemleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Bu kapsamda adaylar tarafından heyecanla beklenen 2020 YKS tercih kılavuzu da yayımlandı. İşte 2 ve 4 yıllık üniversite puanları, YKS kontenjanları ve taban puanları kılavuzu
YKS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI KILAVUZU
ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Aşağıdaki link üzerinden tüm puanlara ulaşabilirsiniz.
2020-YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Tablo 3'te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları yer almaktadır. Bu tablodaki programlara ek puanları ile yerleşme hakkı olan adaylar, kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C'de bulabileceklerdir.
TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih süresi, 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek
saklayınız.
Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanmıştır. Kılavuzun yayımlanması ve uygulanması, Yükseköğretim Genel Kurulunun 25.06.2020 tarihli kararı ile kabul edilmiştir.
ÖSYM, GÜNCEL YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU'NU YAYIMLADI
ÖSYM, güncel 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı.
ÖSYM, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.