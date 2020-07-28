Kayıtlar için son gün! AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak?

AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? AÖF yaz okulu kayıtları için son gün 28 Temmuz tarihi olarak belirlendi. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Yüz yüze yapılması planlanan sınavlar için öğrenciler 'aof.anadolu.edu.tr' adresi üzerinden öğrenci otomasyonu sistemini kullanarak 'sınav merkezi güncelleme' işlemini gerçekleştirebilecek. Sınav merkezi güncelleme işlemleri 05 Ağustos 2020 günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL OLACAK?

Yaz okulu kayıtları, 20-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Corona virüs tedbirleri dahilinde, açıköğretim sınavları bahar döneminde, online olarak yapılmıştı. Yaz okulu sınavlarının yüz yüze olarak yapılması planlanıyor ancak konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.