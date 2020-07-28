Kayıtlar için son gün! AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak?

AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? AÖF yaz okulu kayıtları için son gün 28 Temmuz tarihi olarak belirlendi. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Yüz yüze yapılması planlanan sınavlar için öğrenciler 'aof.anadolu.edu.tr' adresi üzerinden öğrenci otomasyonu sistemini kullanarak 'sınav merkezi güncelleme' işlemini gerçekleştirebilecek. Sınav merkezi güncelleme işlemleri 05 Ağustos 2020 günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL OLACAK?
Yaz okulu kayıtları, 20-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
Corona virüs tedbirleri dahilinde, açıköğretim sınavları bahar döneminde, online olarak yapılmıştı. Yaz okulu sınavlarının yüz yüze olarak yapılması planlanıyor ancak konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
AÖF SINAV MERKEZİ GÜNCELLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI
Fakültenin, yaz okuluyla ilgili öğrencilere yayınladığı yeni duyuruya göre sınav merkezi güncelleme işlemleri başladı.
Yüz yüze yapılması planlanan sınavlar için öğrenciler 'aof.anadolu.edu.tr' adresi üzerinden öğrenci otomasyonu sistemini kullanarak 'sınav merkezi güncelleme' işlemini gerçekleştirebilecek.
Sınav merkezi güncelleme işlemleri 05 Ağustos 2020 günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
AÖF yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, belirtilen başvuru tarihleri aralığında 'https://aof.anadolu.edu.tr/kayit' adresi üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek.
Öğrenciler yaz okulunda en fazla beş ders alabilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesinin duyurusuna göre yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Pandemi şartlarının elvermesi durumunda sınavların yüz yüze yapılması planlanıyor.
AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ!
Alınan ders sayısına göre ödenecek harç ücreti:
Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺160,00 öder.
Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺175,00 öder.
Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺190,00 öder.
Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺205,00 öder.
Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺220,00 öder.