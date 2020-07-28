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    • 28.07.2020 16:42
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    Türkiye'de çetelere göz açtırılmıyor! 253 başarılı

    nin yılbaşından bugüne kadar lerine yönelik gerçekleştirdiği 253 da 176 çete çökertildi.

    Türkiye'de çetelere göz açtırılmıyor! 253 başarılı operasyon

    Emniyet ve jandarma verilerinden derlenen bilgiye göre, ve başta olmak üzere suç ve suçluyla mücadelesini sürdüren , sadece lerine yönelik yılbaşından bu yana 253 gerçekleştirdi.

    Gerek yerel gerek bölgesel gerekse ulusal çapta vatandaşların huzurunu ve güvenliğini tehdit eden teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak projeli çalışmalar yapan polis ve jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarda ikisi ulusal, 33'ü bölgesel, 141'i de yerel olmak üzere 176 çeteyi çökerterek aralarında elebaşlarının da yer aldığı 3 bin 471 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Örgüt üyelerinden 1128'i sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken milyonlarca liralık mal varlıklarınaysa el konuldu.

    SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR HER GEÇEN YIL ARTTI

    Güvenlik güçlerinin organize yle yıllar boyu süren kararlı mücadelesi sonucu çökertilen çete ve yakalanan şüpheli sayısı da arttı.

    15 Temmuz 2016'dan aynı yılın sonuna kadar düzenlenen 30 operasyonda yakalanan 486 şüpheliden 196'sı cezaevine konulurken, 2019 yılının tamamında gerçekleştirilen 424 operasyonda 5 bin 416 şüpheli gözaltına alındı ve bunların 2 bini demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

    2016'nın 5,5 ayında 30 çete çökertilirken 2019'un tamamında bu sayı 328 olarak kayıtlara geçti.

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