Türkiye-Azerbaycan'ın başlattığı TANAP projesi Ermenistan'a 33 km uzaklıktadır. Ermenistan'ın bölgedeki saldırılarını arttırma çabalarının amacı bölge için önem teşkil eden TANAP projesine karşı oluşturulan çirkin bir maksattan başka bir şey değildir. Ancak Ermenistan, tüm bu çirkin emellerine karşı başarılı olamadı. Azerbaycan bölgede barış ve istikrar isteyen bir ülke. Bizim anlayışımızda gerginlik ve problem yaratma çabası yoktur. Ermenistan emellerine ulaşamadı. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sınırda Ermenistan tarafından düzenlenen saldırıda şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, maceraperest Ermenistan'a çok iyi bir şekilde cevap vermiştir.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki yaşanan münakaşa bölgesel tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bölgede yer alan ülke olarak, diyoruz ki Ermenistan'ın bu saldırgan tavırlarına karşı bölgedeki diğer ülkeler de zamanında müdahale etsin ki, bölgesel barış sağlansın. Rusya'nın endişesini anlıyoruz ancak, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üye ülkeleri Ermenistan'ın saldırgan tutumuna yönelik seslerini çıkarmasını diliyoruz. Bu endişeyi kardeş Türkiye de taşıyor. Bizler kardeş Türkiye'nin Azerbaycan devletinin yanında olduğuna bir kez daha şahit olduk. Bu vesileye ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Dışişleri Bakanı'na, Türk ordusuna ve Türk halkına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye ile bir millet iki devlet olduk. Bölgede bu tip hadiseler, bölge güvenliğini sarsmaktadır. Bu konuda Ermenistan'a büyük sorumluluk düşmektedir."