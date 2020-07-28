Maltepe Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve 2019 Denetim Komisyonu Üyesi Ufuk Yıldız, Maltepe Belediyesi'nin 2019 yılında yaptığı Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet aracı kiralanması ve yardımcı personel destek alım işi ihalesinde adı geçen araçların piyasanın çok üzerinde bir fiyatla kiralandığını iddia etti.

Ufuk Yıldız, Maltepe Belediyesi'nin aylık 22 bin 788 liraya VİP donanımlı makam aracı kiraladığını, bu aracın piyasada 5-6 bin liraya kiralanabileceğini belirterek, "Adrese teslim bir şartname durumu söz konusu" dedi. Ufuk Yıldız, "Maltepe Belediyesi'nin 2019 yılında yapmış olduğu ulaşım ihalesinde bir makam aracının piyasa fiyatının tam 5 katı fiyatla kiralandığı sonucuna ulaştık. Ve bu sonucu kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Bu durumda 2019'da yapılmış bir ihale var ki ihalenin EKAP bildirimi buradadır. Bu ihale 21-B yani davet edilen firmalarla pazarlık yapılma usulüyle yapılmış bir ihaledir. Bu ihalenin sonucunda aylık 2 milyon 500 bin lira tutarında bir ihale bedeli belirlenerek araç kiralamaya gidilmiştir. " dedi.