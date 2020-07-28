Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.07.2020 14:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2020 14:15
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: 'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor

    Son dakika haberine göre, Adil Karaismailoğlu, 'nun bir bölümünün geçici olarak açılacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı paylaşımda, "28.07.2020 saat 23:59'dan, 01.08.2020'ye kadar Sevindikli Kavşağı–İzmit Doğu arası ve bağlantı yollarında trafik akışı yalnızca İstanbul-Ankara yönünde; 02.08.2020 saat 00:00'dan, 05.08.2020 saat 23:59'a kadar ise Ankara-İstanbul istikametinde sağlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

    Bakan duyurdu: Bir bölümü geçici olarak açılıyor
    Karaismailoğlu, 'nun bir bölümünün geçici olarak açılacağını duyurdu.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Bayram boyunca Sizlere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli – İzmit Kavşakları arasındaki bölümünü geçici olarak hizmete açıyoruz.

    28.07.2020 saat 23:59'dan, 01.08.2020'ye kadar Sevindikli Kavşağı–İzmit Doğu arası ve bağlantı yollarında trafik akışı yalnızca İstanbul-Ankara yönünde; 02.08.2020 saat 00:00'dan, 05.08.2020 saat 23:59'a kadar ise Ankara-İstanbul istikametinde sağlanacaktır."


    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri