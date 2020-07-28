1- Bayram boyunca Sizlere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli – İzmit Kavşakları arasındaki bölümünü geçici olarak hizmete açıyoruz. 🛣 pic.twitter.com/zy6rypiOj7 — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) July 28, 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bayram boyunca Sizlere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli – İzmit Kavşakları arasındaki bölümünü geçici olarak hizmete açıyoruz.





28.07.2020 saat 23:59'dan, 01.08.2020'ye kadar Sevindikli Kavşağı–İzmit Doğu arası ve bağlantı yollarında trafik akışı yalnızca İstanbul-Ankara yönünde; 02.08.2020 saat 00:00'dan, 05.08.2020 saat 23:59'a kadar ise Ankara-İstanbul istikametinde sağlanacaktır."





