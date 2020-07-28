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    • 28.07.2020 08:12
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    Son dakika: 'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

    Son dakika haberine göre, nedeniyle, Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyollar, ve geçişleri ücretsiz olacak.

    Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

    tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


    30 TEMMUZ PERŞEMBE BAŞLIYOR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Perşembe günü saat 00.00'dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile ve 'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

    Aynı karar kapsamında, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.


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