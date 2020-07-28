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    Menteş’teki işkencecilerine dava: Hedef askere yönelik işkence önerileri şoke etti

    ’nün ’ndeki rütbeli üyeleri tarafından kampındaki askeri öğrencilere işkence ve şok mangalarına maruz bırakan şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, ’cülere verilen sistematik işkence önerileri yer aldı. İşte Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın özel haberinin detayları...

    Menteş’teki FETÖ işkencecilerine dava

    Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 'nün 'ndeki rütbeli üyeleri tarafından kampındaki askeri öğrencilere işkence ve şok mangalarına maruz bırakan şüphelilerle ilgili soruşturmasını tamamlandı.

    Savcılığın hazırladığı iddianamede 27 eski askeri öğrenci mağdur ve müşteki olarak yer aldı. Menteş kampında görevli Yüzbaşı Selçuk Sami, Yüzbaşı Mehmet Ayhan Demirtaş, askeri öğrenciler Enes Yavuz, Enes Yıldırım, Hüseyin Koca, Selami Öztürk, Sinan Altıntop dahil 8 isim şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

    769 MAĞDUR VAR
    Hazırlanan 1007 sayfalık iddianame gönderildiği İzmir 13. tarafından kabul edildi. Şüpheli askeri öğrencilerin, o dönem örgüt üyesi olmayan öğrenciler hakkında iftiraya varan söylemlerde ve ifadelerde bulunarak örgütün askeri okullardaki yapılanmasına katkı sağladıkları belirtiliyor. Soruşturma kapsamında işkence ve şok mangasına maruz kalmış 769 mağdura ait ifade ve tutanaklar tek tek incelendi.

    DARBECİ ALBAY'DAN ELE GEÇİRİLDİ
    İddianamede, 'nda bir dönem Anafartalar Tabur Komutanlığı'nda görevli eski Albay Erdoğan Kurt'un bilgisayarında ele geçirilen belgeye ait içerikler de yer aldı. Kurt, 15 Temmuz darbe girişimi tarihinde 'te görevli olmasına rağmen Ankara'ya gelerek Kara Harp Okulu öğrencilerini Genelkurmay Başkanlığı binasına helikopterlerle götürdü. Kurt, bu öğrencileri sivil halka karşı kullanması nedeniyle tutuklu yargılanıyor.

    İŞKENCE ÖNERİSİ
    Kurt'un bilgisayarından ele geçirilen belgelerde örgüt üyesi olmayan askeri öğrencilere uygulanacak olan sistematik işkenceler, uygulayacak olan rütbeli 'cülere tek tek öneriliyor. İşkence uygulayacak rütbeli amirlere kul hakkı yediklerine ilişkin kendi içlerinde herhangi bir özeleştiriye kapılmamaları tavsiye ediliyor. Belgede yer alan tavsiyelerden bazıları: "Hedef personel ne kadar disiplinli gözükürse gözüksün, dikkatli bir takip sonucu eksiklikleri, zafiyetleri kolayca tespit edilebilir. Eğer amir kararlı bir tavır sergilerse ilk darbede hedef personel sarsılacaktır.

    "KUL HAKKINA TAKILMAYIN"
    Hedef personele gömleğinin yakası yağlı diye uygun ortamda ceza vermek bu kişinin onurunu kırarak, sıfırlayacaktır veya izinden dönen hedef personeli, 'Tekmil vermedi' diye cezalandırmak gibi. Hedef personele takdir verme alışkanlığından vazgeçilmelidir. Amirlerimizin bir kısmı ise geçmişte yaşananlardan hiç ders almayarak, 'Aman ekmeğinden etmeyeyim, çoluğu çocuğu var' anlayışından hareketle hatalı bir ' kul hakkı' anlayışı ile koskoca bir 'milletin hakkını' yemek durumunda kalabilirler.

    "YURTTA SULH CİHANDA SULH'U TAKİP EDELİM"
    Hedef personel hiçbir suretle, tam sicil, ödül, yüksek lisans, doktora, akademi gibi kazanımlardan birini elde ederek süzgeçten geçmemelidir. Türkiye cumhuriyetinin sistem kurucusu olabilmesi için gereken şart Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesinin titizlikle takip edilmesidir"


    SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

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