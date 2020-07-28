Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.







KORONAVİRÜS UYARISI

Kabir ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tüm aileler için sevinç, birlik, beraberlik vesilesi olmasını diliyorum. Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum." dedi.



Erdoğan, "Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde." açıklamasında bulundu.