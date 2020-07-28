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    • 28.07.2020 12:47
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    Eşit Ağırlık (EA) puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? hangileri?

    hangileri? Eşit Ağırlık (EA) puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler okumak istediği bölümleri araştırıyor. Sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümler merak ediliyor. Öğrenciler puan türlerine göre tercih yapmak istiyor. Peki ? eşit ağırlık bölümü öğrencilerin merak ettiği konuların başında geliyor.

    Eşit Ağırlık EA puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? Eşit Ağırlık bölümler hangileri?

    Eşit Ağırlık puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? Eşit Ağırlık bölümler hangileri? ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarının ardından gözler tercih önerilerine çevrildi. Üniversiteli olma hayali kuran öğrenciler eşit ağırlık bölümler hangileri sorusuna yanıt arıyor. Eşit Ağırlık puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? Eşit Ağırlık bölümlerde okumak isteyen öğrencilerin merak ettiği EA bölümler!

    EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER HANGİLERİ?

    4 yıllık eşit ağırlık bölümleri

    Aile ve Tüketici Bilimleri

    Aktüerya ve Risk Yönetimi

    Antrenörlük Eğitimi

    Antropoloji

    Arkeoloji

    Avrupa Birliği İlişkileri

    Bankacılık

    Bankacılık ve Finans

    Bankacılık ve Sigortacılık

    Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

    Bilgi ve Belge Yönetimi

    Bilim Tarihi

    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

    Çocuk Gelişimi

    Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

    Ekonometri

    Ekonomi

    Ekonomi ve Finans

    El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

    Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

    Enerji Yönetimi

    Felsefe

    Felsefe Grubu Öğretmenliği

    Finans ve Bankacılık

    Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

    Girişimcilik

    Grafik Tasarım

    Gümrük İşletme (Yüksekokul)

    Havacılık Yönetimi

    Hukuk

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

    İktisadi ve İdari Bilimler Programları

    İktisadi ve İdari Programlar

    İktisat

    İnsan Kaynakları Yönetimi

    İslam Ekonomisi ve Finans

    İşletme

    İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)

    İşletme Enformatiği

    İşletme Yönetimi

    İşletme-Ekonomi

    Kamu Yönetimi

    Klasik Arkeoloji

    Konaklama İşletmeciliği

    Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

    Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

    Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

    Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

    Lojistik Yönetimi

    Maliye

    Moda Tasarımı

    Moda ve Tekstil Tasarımı

    Muhasebe (Yüksekokul)

    Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)

    Muhasebe ve Denetim

    Muhasebe ve Finans Yönetimi

    Müzecilik

    Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)

    Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)

    Pazarlama

    Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

    Psikoloji

    PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

    Rekreasyon

    Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)

    Sağlık Yönetimi

    Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

    Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)

    Sermaye Piyasası (Yüksekokul)

    Seyahat İşletmeciliği

    Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

    Sınıf Öğretmenliği

    Sigortacılık (Yüksekokul)

    Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

    Sigortacılık ve Risk Yönetimi

    Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

    Siyaset Bilimi

    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

    Sosyal ve Siyasal Bilimler

    Sosyal Hizmet

    Sosyoloji

    Tapu Kadastro (Yüksekokul)

    Tarım Ekonomisi

    Tarih Öncesi Arkeolojisi

    Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

    Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

    Tekstil Tasarımı

    Tekstil ve Moda Tasarımı

    Turizm İşletmeciliği

    Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)

    Turizm ve Otel İşletmeciliği

    Turizm ve Otelcilik

    Türk İslam Arkeolojisi

    Ulaştırma ve Lojistik

    Uluslararası Finans

    Uluslararası Finans ve Bankacılık

    Uluslararası Girişimcilik

    Uluslararası İlişkiler

    Uluslararası İşletme Yönetimi

    Uluslararası İşletmecilik

    Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

    Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

    Uluslararası Lojistik Yönetimi

    Uluslararası Ticaret

    Uluslararası Ticaret ve Finans

    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

    Yerel Yönetimler

    Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

    Yönetim Bilimleri Programları

    Yönetim Bilişim Sistemleri

    2 yıllık eşit ağırlık bölümleri

    Arıcılık

    Bankacılık ve Sigortacılık

    Basım ve Yayın Teknolojileri

    Bilgi Yönetimi

    Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

    Çevre Temizliği ve Denetimi

    Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

    Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

    Deniz Brokerliği

    Deniz ve Liman İşletmeciliği

    Dış Ticaret

    Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

    Emlak ve Emlak Yönetimi

    Endüstriyel Tavukçuluk

    Eser Koruma

    Et ve Ürünleri Teknolojisi

    Ev İdaresi

    Fındık Eksperliği

    Fidan Yetiştiriciliği

    Grafik Tasarımı

    Hava Lojistiği

    İç Mekan Tasarımı

    İkram Hizmetleri

    İnsan Kaynakları Yönetimi

    İşletme Yönetimi

    Kooperatifçilik

    Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

    Kültür Balıkçılığı

    Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

    Lojistik

    Maliye

    Mantarcılık

    Marina İşletme

    Marina ve Yat İşletmeciliği

    Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

    Mimari Restorasyon

    Moda Yönetimi

    Moda Tasarımı

    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

    Organik Tarım

    Ormancılık ve Orman Ürünleri

    Otobüs Kaptanlığı

    Özel Güvenlik ve Koruma

    Pazarlama

    Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

    Peyzaj ve Süs Bitkileri

    Posta Hizmetleri

    Raylı Sistemler İşletmeciliği

    Sağlık Kurumları İşletmeciliği

    Sağlık Turizmi İşletmeciliği

    Sahne ve Dekor Tasarımı

    Seracılık

    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

    Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

    Sosyal Güvenlik

    Sosyal Hizmetler

    Spor Yönetimi

    Su Altı Teknolojisi

    Süt ve Ürünleri Teknolojisi

    Tapu ve Kadastro

    Tarım

    Tarımsal İşletmecilik

    Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

    Tarla Bitkileri

    Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

    Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

    Tohumculuk

    Turizm ve Otel İşletmeciliği

    Turizm ve Seyahat Hizmetleri

    Uçuş Harekat Yöneticiliği

    Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

    Yat İşletme ve Yönetimi

    Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
    Haberler Güncel Eşit Ağırlık (EA) puanla alan 4 yıllık bölümler hangileri? Eşit Ağırlık bölümler hangileri?
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