"Jigolo olmak ister misin?" ilanıyla 9 milyonluk vurgun! 53 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da elebaşılığını Ç.Ö.'nün yaptığı bir çete internet sitelerine jigolo ilanları veriyordu. İlanlarda jigolo adayları arandığı belirtilerek erkeklere kadınlarla tanışıp yüklü miktarlarda para kazanabilecekleri vaat ediliyordu. Kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünenler, çetenin kurduğu internet sitelerine kişisel bilgilerini girerek VIP ya da Gold üye yapılıyordu. Günde birlikte olduğu kadınlara göre 2 ile 5 bin TL arasında para kazanabileceği belirtiliyordu. Üye yapılırken, üyeliğin derecesine göre bin ile 2 bin TL arasında kayıt parası alınıyordu. Tuzağa düşürülen erkek, çetenin kadın üyesi tarafından aranıyordu.

9 MİLYONLUK VURGUN

Tuzağa düşürülen kişiler aramanın ardından çete üyesi başka bir kişi devreye girerek birlikte olacağı kadının VIP üyelik gerektirdiği, bu nedenle kayıtta verdiği paraya ek olarak yeni para yatırması gerektiği söyleniyordu. İstenen bu parayı yatırdıktan sonra da hesabına birlikte olacağı kadınla ilgili para yatırılacağı söylenerek telefon kapatılıyordu. Bu görüşmeden sonra çetenin başka bir üyesi iyice tuzağa çekilmiş erkeği arayarak, "Sen FETÖ'cülerin hesabına para yatırmışsın. Başın belada ancak biz sana yardım edeceğiz. Bunun için para gerekli" diyerek, verdikleri hesaba ek para yatırması isteniyordu. Bu görüşmelerden sonra da bağlantı koparılıyordu. İyice dolandırılan kişi çeteyle bir daha temas kuramıyordu. Çetenin tuzağına düşürdüğü yüzlerce erkeği dolandırdığı anlaşılırken, günlük 50 ile 60 bin TL arasında dolandırdıkları, 6 ayda da yaklaşık 9 milyon TL vurgun yaptıkları anlaşıldı.