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    • 28.07.2020 15:50
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    KK Eş Genel Başkan Yardımcısı : "'yi Apo kurtarır"! İttifak ortakları bu açıklamaya ne cevap verecek?

    Son dakika haberine göre Halkların Demokratik Partisi () eli kanlı terör örgütü ile olan bağını bir kez daha itiraf etti. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı , ’yi karanlık kuyudan çıkaracak aktörün elebaşı Apo olduğunu belirterek, "Türkiye’de demokrasi güçleri, muhalefet güçleri ve Türkiye’deki Kürt demokratik güçlerinin ve Kürdistan’daki tüm muhalefet kurumlarının Öcalan’ın çözüm tezlerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. HDP'nin ittifak ortaklarının bu açıklamaya ne cevap vereceği merak konusu.

    HDPKK Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel: Türkiye'yi Apo kurtarır

    Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili , terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı kurtarıcı olarak gördüğünü ifade ederek, çözüm siyaseti üretecek tek aktörün Öcalan olduğunu savundu.

    "ÖCALAN'IN ÇÖZÜM TEZLERİNE İHTİYAÇ VAR"
    Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın çözüm ve alternatifler ortaya koyduğunu iddia eden Temel, "Türkiye'de demokrasi güçleri, muhalefet güçleri ve Türkiye'deki Kürt demokratik güçlerinin ve Kürdistan'daki tüm muhalefet kurumlarının Öcalan'ın çözüm tezlerine ihtiyacı var" diyerek şunları söyledi:

    "Öcalan'ın çizdiği hattı derinleştirerek, örgütlenmeye ihtiyaç var. O yüzden aslında Öcalan'ı sahiplenmek, Öcalan'ın çizgisine sahip çıkmak, tecride karşı çıkmaya ihtiyaç var. Çünkü bu ülkenin Öcalan'ın fikirlerine ihtiyacı var. Türkiye'nin içine girdiği girdaptan çıkmasının yolu, Öcalan'ın özgürce fikirlerini topluma ulaştırmasıyla mümkün."

    Haberler Güncel HDPKK Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel: "Türkiye'yi Apo kurtarır"! İttifak ortakları bu açıklamaya ne cevap verecek?
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