Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na ilişkin hava durumu raporu yayımladı. Buna göre, arefe günü havanın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak sağanak beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Bayramın birinci günü, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.