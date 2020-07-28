YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 YKS tercih tarihleri! ÖSYM takvim

YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 YKS tercih tarihleri üniversiteli olmak isteyen öğrencilerin merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci tercih tarihleri hakkında sorgulama yapıyor. ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre üniversite tercih kılavuzu yayımlandı. İşte, YKS üniversite tercih tarihleri!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Aygün, açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."