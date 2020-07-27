Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.07.2021 08:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2021 08:45
    ABONE OL

    2021 üniversite puanları! İstanbul, Ankara, İzmir AYT-TYT-YKS üniversite taban puanları 2-4 yıllık özel yetenek bölümler hangileri?

    2 yıllık ve 4 yıllık özel yetenek bölümler hangileri? YKS sonuçları ardından öğrenciler üniversite puanları için araştırmalara başladı. Üniversite taban ve tavan puanları büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından bilgi edinmek ve fikir vermek amacıyla yayınlanan kontenjan bilgileri erişimde bulunuyor. Üniversite puanlarının belli olmasının ardından ÖSYM öğrencileri Merkezi Yerleştirme veya Özel Yetenek Sınavı ile yerleştirecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il üniversitelerin taban ve tavan puanları... TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

    2 yıllık ve 4 yıllık özel yetenek bölümler hangileri? 2020 üniversite puanları!

    2 yıllık ve 4 yıllık özel yetenek bölümler hangileri? Üniversite puanları ve kontenjanlarının yer aldığı kılavuz geçtiğimiz ay ÖSYM'nin internet adresinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açılmıştı. YKS'ye giren adaylar, sınav sonuçları sonrasında taban ve tavan puanlar merak ediyor. Haberimizin içerisindeki linkten İstanbul dahil tüm illerdeki üniversite puanlarını ve kontenjanlarını öğrenebilirsiniz. 3 farklı oturumda gerçekleştirilen YKS'de adaylar merkezi yerleştirme ya da yetenek sınavı ile yerleştirilebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. İşte İstanbul, Ankara, İzmir TYT-AYT-YKS üniversite taban puanları

    2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

    SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    YKS-TYT-AYT TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021

    ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında YKS tercih kılavuzu yayınlanacak Bu kılavuzla beraber tablolar halinde puan detayları da erişime açılacak.

    TABAN TAVAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    YÖK ATLAS LİSANS ÖN LİSANS AYRI SAYFALARDA TABAN TAVAN PUANLAR

    YÖK Atlas tarafından yayımlanan tercih robotunda lisans ile ön lisans bölümleri ayrı sayfalarda öğrencilere sunuldu.

    Lisans tercih robotu için TIKLAYIN

    Ön lisans tercih robotu için TIKLAYIN

    Burada YKS tercihi yapacağız bölümlerin kodlarını tespit edin ve ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerinizi iletin.

    YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler

    YKS-AYT-TYT ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

    Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.

        2 YILLIK BAZI BÖLÜMLER

        Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)
        Adalet Taban Puanları (2 Yıllık)
        Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları (2 Yıllık)

        2 VE 4 YILLIK TÜM BÖLÜMLER

        Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
        Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)
        Anestezi Taban Puanları (2 Yıllık)
        Arıcılık Taban Puanları (2 Yıllık)
        Aşçılık Taban Puanları (2 Yıllık)
        Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)
        Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları (2 Yıllık)
        Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları (2 Yıllık)
        Bağcılık Taban Puanları (2 Yıllık)
        Bahçe Tarımı Taban Puanları (2 Yıllık)
        Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları (2 Yıllık)
        Basım ve Yayın Teknolojileri Taban Puanları (2 Yıllık)
        Basın ve Yayıncılık Taban Puanları (2 Yıllık)
        Beton Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
        Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
        Bilgi Yönetimi Taban Puanları (2 Yıllık)
        Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları (2 Yıllık)
        Bilgisayar Operatörlüğü Taban Puanları (2 Yıllık)
        Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları (2 Yıllık)
        Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
        Bitki Koruma Taban Puanları (2 Yıllık)
        Biyokimya Taban Puanları (2 Yıllık)
        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
        Boya Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)
        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları (2 Yıllık)
        Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları (2 Yıllık)
        Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Açıköğretim) Taban Puanları (2 Yıllık)
        Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları (2 Yıllık)
        Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Taban Puanları (2 Yıllık)

        Yetenek Sınavı ile Alan Yükseköğretim Programları

        Aksesuar Tasarımı
        Animasyon
        Antrenörlük
        Antrenörlük Eğitimi
        Arp
        Bale
        Bale Dansçılığı
        Bando Şefliği
        Baskı Sanatları
        Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
        Bileşik Sanatlar
        Cam
        Caz
        Çalgı Eğitimi
        Çalgı Yapım
        Çini
        Çizgi Film ve Animasyon
        Dans
        Drama ve Oyunculuk
        Dramatik Yazarlık
        Dramatik Yazarlık-Dramaturji
        Dramaturji-Dramatik Yazarlık
        Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı
        Egzersiz ve Spor Bilimleri
        El Sanatları
        El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
        Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
        Eski Çini Onarımları
        Etnomüzikoloji ve Folklor
        Fagot
        Flüt
        Fotoğraf
        Fotoğraf ve Video
        Geleneksel Çalgılar
        Geleneksel Türk El Sanatları
        Geleneksel Türk Halk Müziği
        Geleneksel Türk Müziği
        Geleneksel Türk Müzikleri
        Geleneksel Türk Sanatları
        Genel Müzikoloji
        Gitar
        Görsel Sanatlar
        Grafik Tasarımı
        Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
        Halı Kilim ve Eski Türk Kumaşları
        Hava Trafik Kontrol
        Heykel
        Keman
        Klarnet
        Klasik Bale
        Kompozisyon
        Kompozisyon (Bestecilik)
        Kompozisyon ve Müzik Teorisi
        Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
        Kontrabas
        Kontrobas
        Korno
        Koro
        Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
        Modern Dans
        Mutfak Sanatları ve Yönetimi
        Müzik
        Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-Kompozisyon)
        Müzik Bilimleri
        Müzik Öğretmenliği
        Müzik Teknolojileri
        Müzik Teknolojisi
        Müzik Teorisi
        Müzik Toplulukları
        Müzikoloji
        Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar
        Obua
        Opera
        Opera ve Konser Şarkıcılığı
        Opera-Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı
        Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik
        Oyunculuk
        Performans
        Piyano
        Piyano-Arp-Gitar
        Plastik Sanatlar
        Plastik Sanatlar (Resim-Heykel ve Seramik)
        Resim
        Resim İş Öğretmenliği
        Resim-Baskı
        Resim-İş Öğretmenliği
        Sahne Dekorları ve Kostümü
        Sahne Sanatları
        Sahne Tasarımı
        Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi
        Saksafon
        Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu
        Seramik
        Seramik ve Cam
        Seramik ve Cam Tasarımı
        Seramik-Cam
        Ses Eğitimi
        Şan
        Takı Teknolojisi ve Tasarımı
        Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
        Temel Bilimler
        Tezhip
        Tezhip (Süsleme)
        Tiyatro
        Tiyatro (Oyunculuk)
        Trombon
        Trompet
        Tuba
        Türk Din Musikisi
        Türk Halk Müziği
        Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi
        Türk Halk Müziği Ses Eğitimi
        Türk Halk Oyunları
        Türk Musikisi
        Türk Müziği
        Türk Müziği Temel Bilimler
        Türk Sanat Müziği
        Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi
        Türk Sanat Müziği Temel Bilimler
        Üfleme ve Vurma Çalgılar
        Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
        Viyola
        Viyolonsel
        Vurmalı Çalgılar
        Yaylı Çalgılar
        Yaylı Çalgılar Yapımı


        YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

        Adayların, ÖSYM'nin yayınladığı "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU"nu internet sitesinden indirmeleri ve incelemeleri gerekiyor. Tüm işlemler, 600'den fazla sayfası olan bu kılavuzda anlatılıyor.
        Üniversiteye yerleşmek için adayların önünde iki seçenek var:

        1. Merkezi Yerleştirme için tercih yapmak ve ÖSYM'ye göndermek.
        2. Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek için ilgili üniversitelere bireysel başvuru yapmak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Suikast için geldi Şırnak'ta öldürüldü
        Haberler Güncel 2021 üniversite puanları! İstanbul, Ankara, İzmir AYT-TYT-YKS üniversite taban puanları 2-4 yıllık özel yetenek bölümler hangileri?