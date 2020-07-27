2021 üniversite puanları! İstanbul, Ankara, İzmir AYT-TYT-YKS üniversite taban puanları 2-4 yıllık özel yetenek bölümler hangileri?

2 yıllık ve 4 yıllık özel yetenek bölümler hangileri? Üniversite puanları ve kontenjanlarının yer aldığı kılavuz geçtiğimiz ay ÖSYM'nin internet adresinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açılmıştı. YKS'ye giren adaylar, sınav sonuçları sonrasında taban ve tavan puanlar merak ediyor. Haberimizin içerisindeki linkten İstanbul dahil tüm illerdeki üniversite puanlarını ve kontenjanlarını öğrenebilirsiniz. 3 farklı oturumda gerçekleştirilen YKS'de adaylar merkezi yerleştirme ya da yetenek sınavı ile yerleştirilebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. İşte İstanbul, Ankara, İzmir TYT-AYT-YKS üniversite taban puanları
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
YKS-TYT-AYT TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021
ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında YKS tercih kılavuzu yayınlanacak Bu kılavuzla beraber tablolar halinde puan detayları da erişime açılacak.
TABAN TAVAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ATLAS LİSANS ÖN LİSANS AYRI SAYFALARDA TABAN TAVAN PUANLAR
YÖK Atlas tarafından yayımlanan tercih robotunda lisans ile ön lisans bölümleri ayrı sayfalarda öğrencilere sunuldu.
Lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Ön lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Burada YKS tercihi yapacağız bölümlerin kodlarını tespit edin ve ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerinizi iletin.
YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler
YKS-AYT-TYT ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.