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    • 27.07.2020 08:45
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    Son dakika: 'da 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

    Son dakkika haberine göre 'da bir minibüste 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.K, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Zehir tacirlerine operasyon! Tam 104 kilo 100 gram

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine seyir halindeki minibüsü durdurdu.

    Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, minibüsün yakıt deposuna gizlenmiş 203 paket halinde 104 kilo 100 gram eroin bulundu.

    Gözaltına alınan sürücü H.K, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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