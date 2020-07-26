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    • 26.07.2020 13:45
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    baronu ’de yakalandı

    Hakkında 2 farklı çıkarılan ve toplam 23 yıl hapse çarptırılan uyruklu uluslararası baronu kıskıvrak yakalandı. Sarıyer’deki lüks villasında yakalanan şüphelinin 5 farklı vatandaşlığa sahip olduğu ortaya çıktı.

    Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uluslararası kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı

    Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında 'dan Avrupa ülkelerine 545 kg kokain maddesi ihraç etmek suretiyle "Uluslararası Uyuşturucu Ticareti Yapan Suç Örgütüne Üye Olmak" suçundan Brezilya makamlarınca hakkında 2 farklı çıkarılan ve toplam 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı için iadesi istenilen uluslararası uyuşturucu baronu uyruklu W.I.A.K. isimli şahsa operasyon düzenlendi.

    Şüpheli 22 Temmuz günü Sarıyer ilçesindeki lüks villasına yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

    İkametinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte pasaport ve sahte kimlik ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda yakalanan şahsın W.I.K. ve R.S. isimleri adına sahte kimlik kullandığı ve , Ürdün, Brezilya, Kuzey Makedonya ve vatandaşlıklarına sahip olduğu belirlendi.

    Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sema ALİM DALGIÇ-SABAH

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