Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.07.2020 13:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.07.2020 13:45
    ABONE OL

    Son dakika: 'da bir araçta 55 kilogram esrar ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'da yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 55 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

    Yol kontrolünde durduruldu: 55 kilogram ele geçirildi

    Başkentte yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 55 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'ya bir araçla yüklü miktarda getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı dün Gölbaşı uygulama noktasında durdurdu.

    Araçta yapılan aramada, 255 paket halinde 55 kilogram plaka esrar ele geçirildi.

    Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da bir araçta 55 kilogram esrar ele geçirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri