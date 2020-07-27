Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Telefon görüşmeleri...

Yetkililer, Pınar'ın kaybolmasının ardından Jandarma tarafından açık kimliği gizli tutulan Ceren'in ilk ifadesinin alındığını mahkeme sürecinde de tekrar ifadesine başvurulacağını bildirdiler.

ESKİ ERKEK ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI…

Pınar'ın telefon görüşmelerinin incelenmesi sonrasında, Pınar'ın Bodrum'da yaşayan ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişinin daha ifadesine başvuruldu. Jandarma ekiplerince, Bodrum'da ifadesi alınan şahsın, Pınar'ın eski erkek arkadaşı olduğunu doğruladığı ve Pınar ile uzun bir süre önce ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

Hukukçular, Pınar'ın arkadaşı Ceren ve eski erkek arkadaşının ifadelerinin cinayetin karanlıkta kalan yönlerini aydınlatmak açısından çok önemli olduğunu vurguladılar.