Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2020 önlisans lisans özel üniversite ücretleri kaç lira?

Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2020 önlisans lisans özel üniversite ücretleri öğrenciler ve aileler tarafından sorgulanıyor. Merakla beklenen YKS sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, özel üniversitede okumak isteyen öğrenciler özel üniversite ücretleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Vakıf üniversiteleri yada diğer adıyla özel üniversitelerin fiyatları belli olmaya başladı.
ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR?
Ücretler genellikle lisans bölümleri için 30.000 - 45.000 TL arasında değişmekte, Tıp fakülteleri ücretleri 90.000 TL - 125.000 TL. civarında, önlisans bölümleri ise 25.000 ile 35.000 TL arasındadır.
İSTANBUL'DAKİ ÖZEL ÜNİVERSİTELER
İstanbul'da 13 Devlet Üniversitesi, 44 Vakıf Üniversitesi olmak üzere toplam 57 üniversite bulunmaktadır. Ayrıca 4 tane Vakıf Meslek Yüksekokulu vardır. Bu üniversiteler arasında vakıf üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi'ni ücret olarak YÖK standartlarını takip ettiği için Kamu Üniversitesi olarak listeledik.
İstanbul'daki Vakıf Üniversiteleri
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Altınbaş Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Beykoz Üniversitesi
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi
Biruni Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Fenerbahçe Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İbn Haldun Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Atlas Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Bilim Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
İstanbul Gedik Üniversitesi
İstanbul Kent Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İstinye Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Mef Üniversitesi
Nişantaşı Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Semerkand Bilim Ve Medeniyet Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi