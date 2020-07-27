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    • 27.07.2020 14:14
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    ne kadar? 2020 önlisans ücretleri kaç lira?

    2020 önlisans lisans kaç lira? ? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapacak öğrenciler özel üniversite ücretlerini de merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde özel üniversite bulunuyor. Özel okullarda okumak isteyen öğrenciler özel üniversite ücretlerini merak ediyor. İşte, 2020 önlisans ücretleri!

    Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2020 önlisans lisans özel üniversite ücretleri kaç lira?

    Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2020 önlisans lisans özel üniversite ücretleri öğrenciler ve aileler tarafından sorgulanıyor. Merakla beklenen YKS sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, özel üniversitede okumak isteyen öğrenciler özel üniversite ücretleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Vakıf üniversiteleri yada diğer adıyla özel üniversitelerin fiyatları belli olmaya başladı.

    ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Ücretler genellikle lisans bölümleri için 30.000 - 45.000 TL arasında değişmekte, Tıp fakülteleri ücretleri 90.000 TL - 125.000 TL. civarında, önlisans bölümleri ise 25.000 ile 35.000 TL arasındadır.

    İSTANBUL'DAKİ ÖZEL ÜNİVERSİTELER

    İstanbul'da 13 Devlet Üniversitesi, 44 Vakıf Üniversitesi olmak üzere toplam 57 üniversite bulunmaktadır. Ayrıca 4 tane Vakıf Meslek Yüksekokulu vardır. Bu üniversiteler arasında vakıf üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi'ni ücret olarak YÖK standartlarını takip ettiği için Kamu Üniversitesi olarak listeledik.

    İstanbul'daki Vakıf Üniversiteleri

    Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

    Altınbaş Üniversitesi

    Bahçeşehir Üniversitesi

    Beykent Üniversitesi

    Beykoz Üniversitesi

    Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi

    Biruni Üniversitesi

    Doğuş Üniversitesi

    Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

    Fenerbahçe Üniversitesi

    Haliç Üniversitesi

    Işık Üniversitesi

    İbn Haldun Üniversitesi

    İstanbul Arel Üniversitesi

    İstanbul Atlas Üniversitesi

    İstanbul Aydın Üniversitesi

    İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

    İstanbul Bilgi Üniversitesi

    İstanbul Bilim Üniversitesi

    İstanbul Esenyurt Üniversitesi

    İstanbul Gedik Üniversitesi

    İstanbul Kent Üniversitesi

    İstanbul Kültür Üniversitesi

    İstanbul Medipol Üniversitesi

    İstanbul Okan Üniversitesi

    İstanbul Rumeli Üniversitesi

    İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

    İstanbul Şehir Üniversitesi

    İstanbul Ticaret Üniversitesi

    İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

    İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

    İstinye Üniversitesi

    Kadir Has Üniversitesi

    Koç Üniversitesi

    Maltepe Üniversitesi

    Mef Üniversitesi

    Nişantaşı Üniversitesi

    Özyeğin Üniversitesi

    Piri Reis Üniversitesi

    Sabancı Üniversitesi

    Semerkand Bilim Ve Medeniyet Üniversitesi

    Üsküdar Üniversitesi

    Yeditepe Üniversitesi
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