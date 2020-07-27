Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2020 önlisans lisans özel üniversite ücretleri kaç lira?

Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2020 önlisans lisans özel üniversite ücretleri öğrenciler ve aileler tarafından sorgulanıyor. Merakla beklenen YKS sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, özel üniversitede okumak isteyen öğrenciler özel üniversite ücretleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Vakıf üniversiteleri yada diğer adıyla özel üniversitelerin fiyatları belli olmaya başladı.

ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ücretler genellikle lisans bölümleri için 30.000 - 45.000 TL arasında değişmekte, Tıp fakülteleri ücretleri 90.000 TL - 125.000 TL. civarında, önlisans bölümleri ise 25.000 ile 35.000 TL arasındadır.