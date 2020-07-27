Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici bir süreliğine durdurulan kahvehaneler, yakın bir süreçte normalleşme sürecinin başlamasıyla açıldı. Ancak okey, kağıt ve tavla gibi oyunların oynanması yasağı hala sürüyor. Geçen hafta İçişleri Bakanlığı tarafından işletmeler hakkında yeni genelge yayımlandı. Genelgeye göre, lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. işyerleri için saat kısıtlamasının kaldırıldığı açıklandı. Peki, kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? Kahvelerde tavla, okey, kağıt yasağı ne zaman kalkıyor? İşte konu hakkında merak edilenler

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?

Kahvehanelerde oyun yasağı halen devam ediyor. Yayımlanan genelgede oyun yasağıyla ilgili bir detay paylaşılmadı.