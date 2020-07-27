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    • 27.07.2020 Gazete
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    ile katili 'nın " kayıtları" kriminal incelemede!

    , eski sevgilisi tarafından katledildi. Ekipler, ikilinin mesajlarını kriminal incelemeye gönderdi. Katilin dükkanı ise kilitlendi.

    Katil bar

    Kadın cinayetlerinin son kurbanı üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'di. 16 Temmuz'da kaybolan genç kız, eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildi. Ölümü, 'yi derinden etkiledi. Jandarma ise soruşturmayı derinleştirdi. Pınar ve katili Cemal arasındaki WhatsApp görüşmeleri ile atılan SMS'ler incelenmek üzere Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ise Pınar'ın aradığı ve Pınar'ı arayan kişilerin kayıtlarının baz istasyonlarıyla birlikte tespit edilerek HTS kayıtlarının çıkarıyor. Savcılık, Pınar'ı tanıyan çok sayıda kişinin ifade işlemine de başladı.


    Katil , evli ve 1 çocuk babasıydı.


    Üniversite son sınıf öğrencisi Pınar, evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı Avcı tarafından öldürüldü.

    DÜKKANI KAPATILDI
    'i katleden Cemal Metin Avcı'nın ailesi kayıplara karıştı.

    Muğla'daki Cüce isimli mekanı ise kapatıldı. Duvarına ise kimliği belirsiz kişiler tarafından 'Katil' yazıldı.

    KENAN GÜRBÜZ

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