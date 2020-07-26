Koronavirüs salgını hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan TC Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, resmi Twitter hesabından "Virüsü taşıyan kişi ve karşısındaki maske takıyorsa bulaşma neredeyse %100'e yakın önlenir." açıklamasında bulundu..

İşte TC Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün önemli uyarıları;

Covid 19'a neden olan virüsün bulaşmasıyla ilgili bugüne kadar öğrendiklerimizi özetleyeyim. Hasta olanlar, asemptomatiklere göre daha fazla virüs saçıyor. Semptomlar başlamadan 1-2 gün önce ve semptomların başlamasından sonraki ilk 7-10 günde hasta daha fazla bulaştırıcıdır.

Ancak toplumda asemptomatiklerin sayısı, hastaların sayısına göre 10 kat fazla olduğundan asemptomatiklerden bulaşma daha fazla. Öksürüp, hapşırma sırasında saçılan damlacık sayısı, nefes alıp verme, konuşma sırasında saçılandan daha fazla ve daha büyük. Nefes alıp verme, konuşma sırasında saçılan damlacıklar 2 metreden daha uzağa ulaşmaz..

Özellikle klima kullanılıyorsa, resirkülasyon ve pozitif basınçlı hava akımı nedeniyle bulaşma riski artar. Sıcak havada, güneş altında virüsün yüzeylerde canlı kalma süresi kısalıyor. Eşya ve yüzeylerden ellerimize virüs bulaşmış olsa bile, ellerimizi ağız, burun veya göze temas ettirmedikçe virüs bulaşmaz. Su ve sabunla 20 saniye yıkama veya %70 kolonya ile elimizden temizlenir.

Yaş, kronik hastalık, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanımı veya bağışıklığı baskılayan hastalık, hastalanma riskini artırıyor.