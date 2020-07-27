CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yandaş Halk TV yayınında Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazına ilişkin tepki çeken ifadeler kullandı.







CHP'li başkan "Delinin biri kuyuya taş atmış. Kılıçla camiye çıkıp hutbe okumasın. Fetih mi kaldı? Osmanlı mı kaldı? Osmanlı'da mı yaşıyoruz? Padişah mı var? Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kurulmadı mı? Osmanlı'nın devamı mıyız?" dedi.

HUTBEDE KILIÇ GELENEĞİ NEDİR?

Türk tarihinde kılıç kuşanmanın ayrı bir önemi vardır. Merasimler düzenlenir, o an bir bakıma ölümsüzleştirilir. Tarihteki Türk devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğunda bu anın anlamı daha da bir özeldir. Padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor.

Osmanlı imparatorluğunda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler olmuştur. O camilerden biri de, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan İstanbul'daki Ayasofya Camiidir. Bununla birlikte Bursa'daki Ulu Cami ve Edirne'deki Eski Cami'de buna dahildir. Kılıç geleneği, kuşanma anlamında olmasa da asırlardır sembolik olarak bu camilerde yaşatılıyor. Cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor. Yani Ayasofya'da da bu nedenle hutbeye kılıçla çıkıldı.