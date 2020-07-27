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    • Güncel
    • 27.07.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan 'in yeni kalesinden istihbaratın önemini hatırlattı: Büyük ve güçlü mücadelesinde kilit silahımızdır

    Başkan Erdoğan, ’da Bölge Başkanlığı binasını açtı. İstihbaratın önemini hatırlattı:  Büyük ve güçlü mücadelesinde istihbarat kilit silahımızdır. İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur.  Türkiye'nin çıkarı neredeyse MİT oradadır. Bu sayede Türkiye bölgesel ve küresel bir güç olarak dünyadaki yerini almaya başladı.

    Başkan Erdoğan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılış törenine katıldı. Konuşmasında şu mesajları paylaştı:
    İstihbaratı olmayan bir devlet, yok olmaya mahkumdur...


    İstihbaratı çökertilmemiş bir ülkenin çökertilmesi ya mümkün değildir ya da fevkalade ağır maliyettedir.
    istihbarat konusundaki özel konumuyla da öne çıkmıştır. Hiç şüphesiz İstanbul dünyanın merkezi konumundadır.
    Büyük ve güçlü yolunda verdiğimiz tarihi mücadelede istihbarat bizim kilit silahımızdır.
    Ülkemezin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarının başında 'in geliyor olması tesadüfi değildir.
    Amacımız İstanbul'u en güvenli şehirlerden biri haline getirmek. Böylesine önemli bir coğrafyada yaşamanın şartlarından birisi diğer devletlerin ve terör örgütlerinin casusluk faaliyetlerini tespit edip engellemektir.
    Mit'in ve emniyet teşkilatımızla yürüttüğü ortak operasyonlar sayesinde lider kadrosu hareket edemez hale getirilmiştir.
    'da darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in sağladığı operasyonel destek oyun, değiştirici role sahiptir.

    Başkan Tayyip Erdoğan, dün lideri Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.

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