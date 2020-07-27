Başkan Erdoğan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılış törenine katıldı. Konuşmasında şu mesajları paylaştı:

İstihbaratı olmayan bir devlet, yok olmaya mahkumdur...



İstihbaratı çökertilmemiş bir ülkenin çökertilmesi ya mümkün değildir ya da fevkalade ağır maliyettedir.

İstanbul istihbarat konusundaki özel konumuyla da öne çıkmıştır. Hiç şüphesiz İstanbul dünyanın merkezi konumundadır.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda verdiğimiz tarihi mücadelede istihbarat bizim kilit silahımızdır.

Ülkemezin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarının başında MİT'in geliyor olması tesadüfi değildir.

Amacımız İstanbul'u en güvenli şehirlerden biri haline getirmek. Böylesine önemli bir coğrafyada yaşamanın şartlarından birisi diğer devletlerin ve terör örgütlerinin casusluk faaliyetlerini tespit edip engellemektir.

Mit'in TSK ve emniyet teşkilatımızla yürüttüğü ortak operasyonlar sayesinde PKK lider kadrosu hareket edemez hale getirilmiştir.

Libya'da darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in sağladığı operasyonel destek oyun, değiştirici role sahiptir.

Başkan Tayyip Erdoğan, dün Filistin lideri Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.