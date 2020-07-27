Ülkemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar 27 Temmuz korona tablosu hakkında özellikle akşam saatlerinde araştırmalar yapıyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu. Peki, koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.