Ayasofya'da ikinci sabah namazı





Danıştay 10. Dairesinin verdiği kararın ardından açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i'ne ilgi her geçen gün sürüyor. Cuma günü açılan camiye gece gündüz vatandaşların ziyareti kesintisiz devam ediyor. Pazar sabahını fırsat bilen vatandaşlar, sabah namazını kılmak için geceden gelerek beklemeye başladı. Saatler öncesinden kendilerine ayrılan bölgede bekleyen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla içeriye akın etti.