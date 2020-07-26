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    • 26.07.2020 20:36
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    Son dakika: 26 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı

    Son dakika haberine göre , twitter hesabından bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. 26 Temmuz'da 'de 927 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

    Bakan Koca tabloyu paylaşıp uyardı! İşte son durum...

    korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 26 Temmuz koronavirüs tablosu tarafından açıklandı. İşte 26 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

    İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı
    Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı
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