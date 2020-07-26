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    • 26.07.2020 18:20
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    Başkan Erdoğan, Tarabya'daki ve minibüsçülerle sohbet etti

    Türkiye , Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti. Tarabya'daki güzergahında bulunan minibüsçülerin kendisini selamlaması ve sevgi gösterisinde bulunması üzerine makam aracını durdurdu. Fotoğraf çektirme isteklerini de kırmayarak minibüsçülerle özçekim yaptı.

    Başkan Erdoğan, taksicilerle sohbet etti!
    Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti

    Türkiye Cumhurbaşkanı , Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nin ardından Maslak'tan Tarabya'daki 'ne hareket etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Tarabya Bayır Caddesi'nde bulunan Tarabya Taksi durağındaki ve hemen yanında bulunan minibüs durağındaki şoförleri selamladı.

    Minibüsçülerle bir süre sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirme isteklerini de kırmayarak minibüsçülerle özçekim yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.

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