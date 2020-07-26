Başkan Erdoğan, taksicilerle sohbet etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nin ardından Maslak'tan Tarabya'daki Huber Köşkü'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Tarabya Bayır Caddesi'nde bulunan Tarabya Taksi durağındaki ve hemen yanında bulunan minibüs durağındaki şoförleri selamladı.

Minibüsçülerle bir süre sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirme isteklerini de kırmayarak minibüsçülerle özçekim yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.