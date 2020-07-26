Muğla'da köpek ordusu saldırdı canını zor kurtardı!

Muğla'da yolda yürüyen bir kadın bir anda çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken yardımına bir kişinin koşması sonucu köpekler dağıldı.





"AVAZIM ÇIKTIĞI KADAR BAĞIRDIM"

Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın SABAH'a konuştu. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Fadime Tüzün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Sınava girmek için sabah evden ayrıldım. Otogara doğru giderken köpekler aniden üzerime saldırdı. Canımı kurtarmak için çantamı köpeklere doğru savurmaya başladım. Avazım çıktığı kadar bağırdım.





Akaryakıt istasyonunda çalışan Yaşar abi yardımıma koştu. O sırada köpekler kaçmaya başladı. Hayatımın 20 yılı köyde geçti. Başıma böyle bir olay gelmedi. Bu görüntüler turistlik bir mahalleye yakışmıyor.



"ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERECEĞİM"

Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyorum. Bana bir şey olsa evlatlarıma kim bakacaktı? Milas Kaymakamlığı ile belediyeye şikâyet dilekçesi vereceğim. Kimse hayvanları sevmiyorum diye düşünmesin. Evimde kedi-köpek besliyorum. Sokak hayvanlarına yemek veriyorum. Bu olayı yaşlılar, çocuklar ve kendini savunamayacak birisi yaşasaydı kötü sonuç doğurabilirdi."



Öte yandan Tüzün'ün akaryakıt istasyonunda giderek kendisine yardımda bulunan Yaşar Büyükakça'ya teşekkür ettiği öğrenildi.