Dünyada Ayasofya yankıları devam ediyor! "Türkiye'nin gücünün göstergesi"





BATI MEDYASI: 350 BİN KİŞİ AYASOFYA'DAYDI

Dünya basınındaki haberlerde Ayasofya'da Cuma namazına 350 bin kişinin katılımı ile başlayan coşkunun hala sürdüğüne dair detaylara yer verildi.

- Fransa basını: Erdoğan, Ayafosya'da İslami milliyetçiliğin bayrağını kaldırdı.

- İngiliz Daily Mail: 86 yıl sonra önceki gün ilk kez Cuma namazının kılındığı Ayasofya'nın açılışına yer verdi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gençlik rüyası' olarak ifade edilen açılışa birçok kentten gelen binlerce Müslümanın Ayasofya'ya akın ettiği kaydedildi.

- Guardian: 350 bin kişi Ayasofya'ya akın etti. Haberde ayrıca Türkiye'de yaşayan Malili öğrenci Abdulazim Gassama'nın "Afrikalı Müslümanlar Ayasofya'yı biliyor. İslam için çok önemli bir gelişme" sözlerine de yer verildi.