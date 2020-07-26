

Kılıçdaroğlu, 37. Kurultay'a tek aday olarak girdi. Karşısına kimsenin çıkmasına fırsat vermedi. CHP'nin "Dostlarıyla iktidar olacağını" söyledi. Rakipleri isyan etti: Ne halktan, ne parti tabanından söz ediyor. Tweet atarak, Davutoğlu ve Babacan'la ittifak kurarak iktidar mı olunur?

Cihaner, Atıcı ve Yarman imza baskısı yüzünden aday olamadı. Parti karıştı. Kemal Kılıçdaroğlu , sayısız seçim kaybetti. Ancak genel başkanlığı kimselere vermedi. Dünkü kurultayda parti tabanını ve halkı hiçe sayarak "Dostlarımızla iktidar olacağız" dedi! Herkesin tepkisini çekti.37. Olağan Büyük Kurultayı dün Bilkent Odeon'da yapıldı. Ortalık karıştı. Konuşma yapanparti tabanı ve halkın desteğini hiçe saydı.değil,açıklamasını yaptı. Bin 356 delegenin katıldığı kurultayda rekipleri eski milletvekili Aytuğ Atıcı , onur üyesi Tolga Yarman ve PM üyesi İlhan Cihaner 'i eleyen Kılıçdaroğlu, bin 318 delegenin de bin 251'inin oyunu alarak yeniden genel başkan oldu.Genel başkan adayı İlhan Cihaner, kurultayda adaylık için imza toplarken baskı gördüğünü söyledi. "İttifak ittifak diyoruz. Ali Babacan 'la mı yapacağız? Davutoğlu, yeni ittifak ortağımız. Peki bu 18 yıldır biz neredeydik?" dedi.katılanİstanbulBüyükşehirBelediyeBaşkanı Ekrem İmamoğlu , gazetecilerinsorularını yanıtladı. Kurultaydagenel başkanlık yarışının yaşanıpyaşanmayacağına yönelik bir soruyu"Bizim Genel Başkanımızla ilgili zerrekadar sorgulayacağımız bir şey yok.Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamızgerekiyor" diye yanıtladı.