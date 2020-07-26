Kılıçdaroğlu, 37. Kurultay'a tek aday olarak girdi. Karşısına kimsenin çıkmasına fırsat vermedi. CHP'nin "Dostlarıyla iktidar olacağını" söyledi. Rakipleri isyan etti: Ne halktan, ne parti tabanından söz ediyor. Tweet atarak, Davutoğlu ve Babacan'la ittifak kurarak iktidar mı olunur?
Cihaner, Atıcı ve Yarman imza baskısı yüzünden aday olamadı. Parti karıştı.
Tolga Yarman
DOST ATEŞİ
Kemal Kılıçdaroğlu, sayısız seçim kaybetti. Ancak genel başkanlığı kimselere vermedi. Dünkü kurultayda parti tabanını ve halkı hiçe sayarak "Dostlarımızla iktidar olacağız" dedi! Herkesin tepkisini çekti.
CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayı dün Bilkent Odeon'da yapıldı. Ortalık karıştı. Konuşma yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanı ve halkın desteğini hiçe saydı. "Tek başına iktidar" değil, "Dostlarımızla iktidar olacağız" açıklamasını yaptı. Bin 356 delegenin katıldığı kurultayda rekipleri eski milletvekili Aytuğ Atıcı, onur üyesi Tolga Yarman ve PM üyesi İlhan Cihaner'i eleyen Kılıçdaroğlu, bin 318 delegenin de bin 251'inin oyunu alarak yeniden genel başkan oldu.
ZEHİR ZEMBEREK
Genel başkan adayı İlhan Cihaner, kurultayda adaylık için imza toplarken baskı gördüğünü söyledi. "İttifak ittifak diyoruz. Ali Babacan'la mı yapacağız? Davutoğlu, yeni ittifak ortağımız. Peki bu 18 yıldır biz neredeydik?" dedi.
KENDİSİ İYİ ÇEVRESİ KÖTÜ
Kurultaya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurultayda genel başkanlık yarışının yaşanıp yaşanmayacağına yönelik bir soruyu "Bizim Genel Başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor" diye yanıtladı.