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    • 26.07.2020 23:26
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    'dan 'Ayasofya' açıklaması: Takdir edilecek bir adım

    'daki , "'nin ibadete açılmasının takdir edilecek bir adım olduğunu" belirtti.

    İran'dan Ayasofya açıklaması! 'Takdir edilecek bir adım'

    Genel Sekreterliğini lideri 'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin yaptığı İran merkezli Dünya , 'nin yeniden ibadete açılması nedeniyle bir bildiri yayımladı.

    Bildiride, Türk hükümetinin ve özellikle de 'ın "İslami kimliğin yeniden canlandırılması ve İslam mirasını geri kazandırmak yolunda cesur ve takdir edilecek bir adım attığı" vurgulandı.

    Kurultay bildirisinde, tüm Müslümanlara Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması kararına destek vermeleri çağrısında da bulunuldu

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