Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.07.2020 12:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.07.2020 12:47
    ABONE OL

    Son dakika: AK Parti Sözcüsü 'ten 'a çok : Faşistleri cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz

    Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü , 'da yakılan Türk bayrağı hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Çelik, mesajında "Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans’ta zanneden bu hayalperestler ’nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar." ifadelerine yer verdi.

    Yunanistan'a çok sert tepki

    Ömer Çelik'in paylaşımı şöyle:

    'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. 'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz...



    Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans'ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya Camii'nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar.

    Kendi larının yanına dün Bizans bayrağı asanlar ve yas ilan edenler bayrağımıza saygısızlık yapamazlar. Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya Camii'nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır.

    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a çok sert tepki: Faşistleri cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri