25 Temmuz Sayısal Loto çekilişleriyle beraber kazanan şanslı numaralar belli oldu. Haftanın talihli rakamları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. Çarşamba günü noter huzurunda yapılan çekilişlerde 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 987 bin 589 lira 41 kuruşluk ikramiye devretmişti. Gözler şimdi 25 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte haftanın kazanan şanslı numaraları

25 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları için çekiliş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.