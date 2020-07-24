





Türbe ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. (Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." ifadelerini kullandı.

GAZETECİNİN FATİH SORUSUNA ANLAMLI YANIT

Erdoğan, namazdan hemen sonra Fatih'in türbesine geldiniz sorusuna ise çok anlamlı bir yanıt vererek "Sahibi Fatih..." dedi.



NAMAZA 350 BİN KİŞİ KATILDI

Başkan Erdoğan türbe ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün 350 bin kişi bugün Cuma namazına iştirak etti." dedi.