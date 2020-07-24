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    • 24.07.2020 15:18
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, 'in türbesini ziyareti sonrası açıkladı: 350 bin kişi iştirak etti

    Son dakika haberine göre, , Başkan 'ın katılımıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Tarihi namazın ardından Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Han'ın türbesini ziyaret etti. Erdoğan burada yaptığı açıklamada namaza 350 bin kişinin iştirak ettiğini açıkladı.

    Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret
    , Başkan 'ın katılımıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Tarihi namazın ardından Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Han'ın türbesini ziyaret etti. Erdoğan burada yaptığı açıklamada namaza 350 bin kişinin iştirak ettiğini açıkladı.




    Türbe ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. (Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." ifadelerini kullandı.

    GAZETECİNİN FATİH SORUSUNA ANLAMLI YANIT
    Erdoğan, namazdan hemen sonra Fatih'in türbesine geldiniz sorusuna ise çok anlamlı bir yanıt vererek "Sahibi Fatih..." dedi.


    NAMAZA 350 BİN KİŞİ KATILDI
    Başkan Erdoğan türbe ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün 350 bin kişi bugün Cuma namazına iştirak etti." dedi.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyareti sonrası açıkladı: 350 bin kişi iştirak etti
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