Türk füzelerini gören Yunan panik yaptı: 'Dikkatli olmalıyız'

Yunan sitesi Ethnos'a konuşan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü araştırmacısı Nikolaos Paounis, Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE TÜM HAMLELERİNİ METODİK OLARAK PLANLIYOR"

Star.com.tr'de yer alan haberde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilan ettiği NAVTEX'e değinen Yunan araştırmacı Paounis, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının korunmasını sağlayan tüm hamleleri metodik olarak planladığını ve uyguladığını söyledi.

"YUNAN UÇAKLARI BÖLGEYE UZAK"

Bölgeye en yakın askeri üssün Girit'te bulunduğuna dikkat çeken Paounis, Yunan savaş uçaklarının olası bir durumda olaya müdahale yeteneğinin zayıf olacağını belirtti.

"TÜRKİYE'YE KARŞI DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Türkiye'nin sınırdaki Bora ve Atmaca Gemisavar Füze Sistemi'nin 280 km menzile sahip olduğunu dile getiren Paounis, "Yunanistan 20 yıldır Amerikan ve Fransız kökenli ATACM'S ve MM-40 EXOCET sistemlerini kullanıyor. Yunan sistemleri tabii ki daha kısa menzile (150 km ve 70 km) sahip. Bu nedenle dikkatli olmalıyız" ifadesini kullandı.